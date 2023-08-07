Барских, Вайкуле и другие: как и почему знаменитости поменяли свое мнение о спецоперации на Украине

Специальная военная операция по демилитаризации Украины и освобождению Донбасса разделила шоу-бизнес на два лагеря: первые поддерживают Россию, а вторые — осуждают. Однако все же есть те, кто пытается усидеть на двух стульях.

Макс Барских

После старта СВО украинский певец Макс Барских ввиду своей национальной принадлежности выступил с жесткой критикой в отношении россиян. Артист отменил все концерты в РФ и отказался возвращать деньги за билеты, а также запретил свою музыку на территории РФ.

Фото: [ Вячеслав Прокофьев/ТАСС ]

Но в то же время, как отмечали организаторы концертов, поклонников в России у него больше, чем на Украине, и ценники здесь гораздо выше. Его корпоратив у нас стоит 50 тыс. долларов, а дома — 15 тыс. долларов. Видимо, осознав, насколько уменьшились его доходы, артист решил сменить гнев на милость, заявив, что россияне не виноваты в начале спецоперации.

Лайма Вайкуле

Похожая ситуация была и с Лаймой Вайкуле. Сначала исполнительница хита «Вернисаж» раскритиковала политику России и даже организовала фестиваль, вырученные с которого средства хотела направить на помощь ВСУ.

Фото: [ Михаил Александров/ТАСС ]

Однако, когда продажа билетов с треском провалилась, звезда смягчила риторику, заявив, что русский язык ни в чем не виноват, и поэтому она продолжает петь и говорить на нем.

Антон Батырев

Украинский актер Тарас Цымбалюк высказался о своем российском коллеге Антоне Батыреве в одном из интервью. По словам украинца, в феврале 2022 года Батырев высказал негативное отношение к СВО и даже хотел получить гражданство Украины, однако уже в скором времени сменил свое мнение.

Фото: [ Вадим Тараканов/ТАСС ]

На своих страницах в соцсетях он написал, что ему не стыдно быть русским, а остановить спецоперацию не в его компетенции.

Лева Би-2

Музыкант Егор Бортник*, более известный как Лева Би-2*, в соцсетях вступал в перепалку с поклонниками, которые поздравили его с Днем Победы, называя русских «убийцами» и заявляя, что «Россия вызывает лишь омерзение и брезгливость». Фронтмен группы, являющейся исполнителем культовой песни «Полковнику никто не пишет», заявил, что больше никогда не вернется в Россию из Израиля.

Фото: [ Петр Ковалев/ТАСС ]

Но он все-таки вернулся, и не просто так, а чтобы получить очередной гонорар. Группу пригласили выступить на Суперкубке России в Санкт-Петербурге. Но, в отличие от самих артистов, народ своего мнения не меняет. Футбольные болельщики освистали группу, назвав музыкантов русофобами и призвав их «пойти вон».

*внесен в перечень иноагентов