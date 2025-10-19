Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс внезапно умер в возрасте 48 лет

Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скоропостижно ушел из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщила группа в запрещённой в России социальной сети.

В сообщении подчеркивается, что Риверс был не просто басистом — он «обладал настоящим магическим даром».

Риверс сыграл ключевую роль в зарождении ню-метала, став одним из основателей этого музыкального направления в 1994 году. Его имя стало известно благодаря хитам Behind Blue Eyes, Take a Look Around и Break Stuff.

Он внес значительный вклад в создание всех альбомов группы и был удостоен звания басиста года на Gibson Awards в 2000 году.

