Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс внезапно умер в возрасте 48 лет

Бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс умер в возрасте 48 лет
Фото: [соцсети]
Бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс скоропостижно ушел из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщила группа в запрещённой в России социальной сети.
В сообщении подчеркивается, что Риверс был не просто басистом — он «обладал настоящим магическим даром».
Риверс сыграл ключевую роль в зарождении ню-метала, став одним из основателей этого музыкального направления в 1994 году. Его имя стало известно благодаря хитам Behind Blue Eyes, Take a Look Around и Break Stuff.
Он внес значительный вклад в создание всех альбомов группы и был удостоен звания басиста года на Gibson Awards в 2000 году.
