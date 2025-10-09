Умер Ефрем Амирамов: автор хита «Молодая» скончался в больнице Нальчика

Известный певец и автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов скончался в возрасте 69 лет. Артист ушел из жизни в реанимационном отделении больницы в Нальчике. Об этом сообщает РИА Новости.

Ефрем Амирамов умер в четверг, находясь в тяжелом состоянии в реанимации одной из клиник Нальчика. Представители медицинского учреждения подтвердили печальную новость.

Артист, чье творчество стало настоящей классикой российского шансона, был госпитализирован ранее. Причины госпитализации и последующей смерти не уточняются, однако телеграм-канал SHOT сообщает о том, что Амирамов, якобы, поступил в больницу с диагнозом сепсис.

Ефрем Амирамов останется в памяти миллионов поклонников как автор и исполнитель легендарной песни «Молодая», а также многих других композиций, которые долгие годы занимали верхние строчки хит-парадов.

