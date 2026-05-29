Башенный кран рухнул во время шторма в Тюмени, машинист погиб в реанимации

Непогода в Тюмени привела к трагическому инциденту на одной из строительных площадок города. Согласно сведениям из Telegram-канала Ural Mash, шквалистый ветер опрокинул высотную спецтехнику, пишет Life.ru.

ЧП произошло на территории возводящегося объекта в микрорайоне «Новокомарово». Конструкция башенного крана не выдержала бури и упала. Находившегося на рабочем месте крановщика экстренно достали из деформированной кабины и передали медикам. Спасти пострадавшего не удалось — полученные травмы оказались смертельными, мужчина скончался в палате интенсивной терапии. У погибшего сотрудника остались двое несовершеннолетних детей.