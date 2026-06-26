Башкирия оказалась в числе регионов с самым тревожным прогнозом по опасной инфекции

Роспотребнадзор представил прогноз по распространению геморрагической лихорадки с почечным синдромом на 2026 год. Как пишет UfaTime.ru со ссылкой на доклад Роспотребнадзора РФ, Башкирия оказалась среди регионов с наиболее высоким риском заболеваемости.

Роспотребнадзор включил Башкирию в число регионов с крайне высоким прогнозируемым риском распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в 2026 году. Соответствующая оценка содержится в докладе ведомства о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Башкирия попала в группу с максимальным риском

Специалисты распределили регионы России по шести категориям в зависимости от вероятности распространения заболевания. В самую неблагополучную группу вошли шесть субъектов страны.

Помимо Башкирии, крайне высокий риск прогнозируется для Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии и Ярославской области.

Высокий риск ожидается еще в ряде регионов

В категорию с высоким прогнозируемым риском вошли 12 регионов. Среди них Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Оренбургская, Ульяновская, Курская, Рязанская и Тульская области, Республика Марий Эл, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

Риск выше среднего специалисты ожидают в Брянской, Калужской, Костромской, Московской, Вологодской и Пензенской областях, а также в Санкт-Петербурге и Забайкальском крае.

Где прогнозируют единичные случаи

Согласно прогнозу Роспотребнадзора, в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах ожидаются преимущественно спорадические случаи заболевания. Аналогичная ситуация прогнозируется на отдельных территориях Южного, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов.

Эксперты отмечают, что наиболее сложная эпидемиологическая обстановка в 2026 году может сложиться на значительной части европейской территории России, прежде всего в Приволжском и Центральном федеральных округах.