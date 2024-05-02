Башкирский ансамбль получил медаль «За помощь и милосердие» в связи с поддержкой бойцов спецоперации

Уточняется, что пенсионерки одной из деревень республики объединились около года назад и с тех пор готовят лапшу, пекут пирожки, шьют сети и другие вещи, которые необходимы в зоне боевых действий.

Отмечается, что идея передать нашим военным частичку домашнего тепла возникла у руководителя местной фольклорной группы Анисы Альмухаметовой. В течение времени к бабушкам присоединились и прочие местные жители.