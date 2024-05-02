Башкирский ансамбль получил медаль «За помощь и милосердие» в связи с поддержкой бойцов спецоперации
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Поддерживающий бойцов спецоперации башкирский творческий ансамбль «Фатима» награжден медалью «За помощь и милосердие». Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что пенсионерки одной из деревень республики объединились около года назад и с тех пор готовят лапшу, пекут пирожки, шьют сети и другие вещи, которые необходимы в зоне боевых действий.
Отмечается, что идея передать нашим военным частичку домашнего тепла возникла у руководителя местной фольклорной группы Анисы Альмухаметовой. В течение времени к бабушкам присоединились и прочие местные жители.