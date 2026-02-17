Баскетболистки «Казаночки» прервали поездку из-за непогоды в Поволжье

Спортивный триумф едва не обернулся настоящей драмой для женского баскетбольного клуба «Казаночка». Обыграв накануне в Самаре местную команду «Самара-2» со счетом 70:43, баскетболистки отправились домой, но так и не доехали до Казани. На пути команду настиг мощный снежный буран, из-за которого движение на трассах в Поволжье было полностью перекрыто.

Два автобуса с 24 пассажирами — спортсменками, тренерским штабом и сопровождающими, среди которых были пожилые люди и дети, — вынужденно прервали путь в Димитровграде. Дорога оказалась отрезана, и продолжать движение в условиях разбушевавшейся стихии было просто опасно.

История о внезапном «плене» закончилась благополучно. Путешественников оперативно разместили в местных гостиницах, предоставив им теплый ночлег и горячее питание. Таким образом, эмоциональные потрясения для команды гостей не закончились финальной сиреной — им пришлось пережить еще одно испытание на пути домой.