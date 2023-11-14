Баскетболисты подмосковных Химок сохранили лидерство в чемпионате российской Суперлиги

Баскетбольный клуб «Химки» городского округа Химки в восьмом туре чемпионата России среди команд Суперлиги на своей площадке разгромили «Тамбов» — 83:57 (16-16, 17-20, 26-11, 24-10).

Гости сумели противостоять на равных в первой половине матча. К большому перерыву они вели в счете с преимуществом в три очка. Но затем главный тренер подмосковного клуба Андрей Мальцев внес в игру подопечных тактические коррективы, перестроил, в частности, оборонительные действия. В итоге к финальной сирене на табло было зафиксировано полное преимущество «Химок».

Как отметил после матча наставник хозяев, необходимо в каждом матче выкладываться и показывать все, что ты умеешь.

«У нас должный настрой появился во второй половине встречи, она получилась очень хорошей», — отметил Андрей Мальцев.

После восьми туров «Химки» сохраняют за собой первую строчку турнирной таблицы, набрав 15 очков. Столько же в копилке и у команды «Темп-СУМЗ» из Свердловской области, но у нее хуже дополнительные показатели.

Следующий матч подмосковные баскетболисты сыграют дома в четверг против клуба «Русичи» из Курска. Вход свободный.