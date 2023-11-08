Баскетбольный клуб из подмосковных Химок вышел в лидеры российской Суперлиги

Подмосковная команда на выезде обыграла ижевский коллектив «Купол-Родина» — 77:58 (21-11, 17-15, 19-14, 20-18). После этого матча подопечные главного тренера Андрея Мальцева вышли на первое место. Теперь в копилке у «Химок» 13 очков. Столько же набрал краснодарский «Темп-СУМЗ», но у него хуже дополнительные показатели.

Как отметил Андрей Мальцев, его команда хорошо подготовилась к игре с Ижевском. Глубина состава позволяет использовать всю ротацию в 12 человек.

«Немного расстраивает количество потерь, но мы все это исправим», — подчеркнул наставник.

Следующий матч «Химки» сыграют в понедельник на своей площадке с «Тамбовом», занимающим пятое место. Вход для зрителей свободный. Кроме того, онлайн трансляция будет доступна на официальном сайте Российской федерации баскетбола.