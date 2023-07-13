Басманный суд Москвы отправил замглавы Минцифры Паршина под домашний арест

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин по делу о получении взятки в особо крупном размере будет ближайшие два месяца на время следствия находиться под домашним арестом. Такое решение принял Басманный суд столицы.

При этом, как сообщили в пресс-службе судебной инстанции, следствие настаивало на взятие чиновника под стражу и содержание его в следственном изоляторе.

Напомним, сегодня в четверг, 13 июля, Паршина взяли с поличным при получении крупной суммы денежных средств. СКР обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения Паршину в виде заключения под стражу. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и может быть привлечен к ответственности по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», - цитирует РИА Новости информацию от пресс-службы суда.

Максим Паршин был назначен на должность замминистра Минцифры РФ в августе 2018 года. До этого политик возглавлял департамент малого и среднего предпринимательства и конкуренции министерства экономического развития РФ. На посту замминистра Паршин сменил Сергея Калугина, который раньше был президентом «Ростелекома».