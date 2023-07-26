Бассейн под открытым небом откроется в Химках на следующей неделе

В парке «Лукоморье» в городском округе Химки возвели бассейн под открытым небом, площадь которого превышает 200 квадратных метров. Об этом сообщили в администрации округа.

В сообщении уточнили, что работы прошли в рамках комплексной модернизации, на следующей неделе бассейн смогут посетить все желающие. Размер одной его дорожки превышает 20 метров в длину. Здесь также предусмотрены джакузи с подогревом и специальная зона для детей.

Сейчас в парке уже функционируют музыкальные фонтаны, зоны для мастер-классов и фестивалей, а также площадки, где жители смогут заниматься спортом и фитнесом. Работы по благоустройству парка будут продолжены.

«У правообладателей парка большие планы на дальнейшее развитие зоны отдыха. Обновление проводят в соответствии с пожеланиями наших жителей. Хочу отметить, что в благоустройстве большую поддержку оказывают администрация городского округа и правительство Московской области», – отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В администрации уточнили, что задача организовать комфортное времяпровождение жителей является приоритетной в округе. Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что в Химках реализуется проект «Парки Подмосковья», которые позволяет создать безопасные и комфортные условия для отдыха граждан. За последние годы в Химках при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже открыли 11 новых парковых зон и 28 именных скверов.