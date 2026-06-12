Бассейн, вид на Кремль и терраса 250 «квадратов»: как выглядит самая дорогая квартира Москвы за 4,8 млрд рублей

Аналитики агентства элитной недвижимости Whitewill выяснили, что самая дорогая квартира в московских новостройках с приватным бассейном продается за 4,8 миллиарда рублей. Данные оказались в распоряжении « Ленты.ру ». Речь идет о двухуровневом пентхаусе на 13-м этаже в районе Якиманка, в 10 минутах от Кремля.

Площадь объекта — 664 квадратных метра. Ключевая особенность — собственный бассейн с зеркалом воды 32,2 квадратного метра. Как отметили специалисты, для элитного рынка Москвы такой формат остается единичным: квартиры с полноценным приватным бассейном встречаются крайне редко.

В резиденции предусмотрены пять спален, каждая с собственной гардеробной и санузлом, а также кабинеты, тренажерный зал и гостиная площадью 121 квадратный метр. Из окон открываются виды на Кремль и храм Христа Спасителя. Кроме того, в пентхаусе есть открытая терраса на крыше площадью 250 квадратных метров, где можно разместить лаунж-зону, гриль и хот-таб с панорамой на центр Москвы.