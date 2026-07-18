Басте припомнили налоги: адвокат сказал, когда долг превращается в уголовное дело

По его словам, налоговая служба проводит камеральные проверки банковских и оборотных счетов, и если владелец не подал декларацию 3-НДФЛ в срок, ведомство вправе доначислить недостающие проценты в режиме реального времени. На недоплаченную сумму начисляются пени, а самого неплательщика обязывают выплатить штраф. Если же человек уклоняется от штрафа, против него могут возбудить уголовное дело. Алешкин уточнил, что прекратить такое дело можно только один раз — в случае, если нарушитель впервые проявил беспечность и полностью возместил все недоплаты уже после возбуждения дела. Поэтому, как подчеркнул адвокат, к налоговым выплатам следует относиться крайне осторожно.