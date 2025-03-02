Бастрыкин: от атак ВСУ в российских регионах погибло 652 человека

В результате нападений украинских военных в тыловых районах России погибли 652 человека, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в разговоре с ТАСС .

Сообщается, что среди 652 погибших было 23 ребенка.

«Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей», — добавил председатель СК.

Ранее сообщалось, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, отметил, что с начала февраля 2022 года украинские вооруженные силы осуществили нападения на 34 субъекта Российской Федерации, которые находятся за пределами территории, где проводится специальная военная операция.