Бастрыкин: от атак ВСУ в российских регионах погибло 652 человека
Фото: [Минобороны РФ]
В результате нападений украинских военных в тыловых районах России погибли 652 человека, сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в разговоре с ТАСС.
Сообщается, что среди 652 погибших было 23 ребенка.
«Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей», — добавил председатель СК.
Ранее сообщалось, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, отметил, что с начала февраля 2022 года украинские вооруженные силы осуществили нападения на 34 субъекта Российской Федерации, которые находятся за пределами территории, где проводится специальная военная операция.