Бастрыкин: ВСУ атаковали с февраля 2022 года 34 региона России за пределами СВО

С февраля 2022 года украинские силы нанесли удары по более чем 30 регионам России, которые не входят в зону проведения специальной военной операции. Об этом в беседе с ТАСС рассказал Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в ходе нападений на российские регионы украинские военные используют, в частности, западное вооружение, такое как тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и артиллерийские орудия, а также боевые ударные дроны.

«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — сказал Бастрыкин.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.