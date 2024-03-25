Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» назначены десятки экспертиз и проведены более 200 досмотров

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину о ходе расследования по теракту в подмосковном Красногорске. По его словам, следователи провели уже более 200 досмотров.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, изъяты значимые для расследования предметы, по которым назначены десятки экспертиз, отметил глава СК.

«Проведено более 200 досмотров, обысков и выемок, в ходе которых изъято более тысячи различных объектов, имеющих значение для расследования. <…> В автомобиле преступников обнаружены пистолет ПМ и магазин от автомата Калашникова с тысячей патронов», — заявил Бастрыкин запись совещания в путиным выложена на сайте Кремля.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.