Бастрыкин поручил разобраться с гимназией в Тюмени, где постоянно избивали пятиклассника при попустительстве учителей

Следователи СК РФ проверят администрацию тюменской гимназии по статье «халатность» УК РФ. На это указал глава ведомства Александр Бастрыкин, который взял дело под свой личный контроль.

Накануне стало известно, что четыре ученика тюменской гимназии №83 систематически поколачивали пятиклассника. Последний раз это случилось после урока физкультуры. Мать ребенка в беседе с URA.RU рассказала, что одноклассники с самого начала учебного года издеваются над сверстником. Женщина также сообщила, что классный руководитель постоянно игнорировал ее жалобы на травлю, отлично зная о происходящем произволе.

«В СМИ распространена информация о том, что в тюменской гимназии избили пятиклассника. <…> При этом администрация школы была в курсе произошедшего, но действий не предпринимала. Следователями СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка по статье «халатность», — сообщил в соцсетях канал «Информационный центр СК России».

Бастрыкин также обязал следователей по результатам проверки обязательно отчитаться перед ним о проделанной работе и принятых мерах.