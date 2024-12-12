Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения сверстниками школьницы в Крыму

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки подростками на пляже в Щелкино в Крыму. Об этом проинформировал в телеграм-канале информационного центра СК РФ.

На пляже в крымском поселке Щелкино группа подростков жестоко избила 15-летнюю школьницу. По предварительным данным, подруга девочки обманом привела ее на пляж, где уже поджидали сверстники.

Оказавшись в ловушке, девочка подверглась издевательствам. Одна из участниц конфликта потребовала, чтобы жертва извинилась перед парнем, которому она якобы писала. В результате возникшей ссоры девочка начала избивать свою подругу, нанося удары руками и ногами.

Позже на школьницу накинулись остальные. В кадре был слышен смех подростков и громкие крики.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о возбуждении уголовного дела по факту этого нападения. Следователи уже начали проверку после появления видеоролика, на котором запечатлено избиение несовершеннолетней.

Ранее уголовное дело возбудили после избиения школьницы сверстницами в Котельниках. Инцидент произошел в школьном туалете. Нападавшие также сняли все происходящее на телефон.