Бастрыкин: украинские спецслужбы вербуют российских школьников для диверсий

Спецслужбы Украины продолжают вербовать российских подростков для совершения противоправных действий, сообщил в интервью ТАСС глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, для этого они распространяют среди школьников мотивы национальной ненависти и поддержки террористической идеологии и идеологии нацизма.

Под влиянием украинских кураторов юные россияне идут на поджог военкоматов, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, напомнил Бастрыкин.

Он также отметил, что молодые люди начинают задумываться о возможных последствиях лишь после задержания.

Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин заступился за роженицу, потерявшую ребенка.