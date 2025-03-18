Бастрыкин заступился за роженицу, потерявшую ребенка

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился ускорить расследование уголовного дела, связанного с трагической смертью новорожденного в одном из медицинских учреждений Перми. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства.

В адрес руководителя Следственного комитета Российской Федерации поступило обращение от матери, потерявшей ребенка. Она считает, что причиной смерти младенца стала медицинская помощь ненадлежащего качества. Также она отметила, что инцидент произошел в 2023 году, а расследование по этому делу затягивается.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом», — написано в телеграм-канале ведомства.

Контроль за выполнением поручения был передан в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

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