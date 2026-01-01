Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в Подольске
СК РФ: Бастрыкин затребовал доклад по делу о драке со стрельбой в Подмосковье
Фото: [СК РФ]
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовых беспорядках в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.
В соцсетях и СМИ появилась информация о крупной драке со стрельбой, в которой, по предварительным данным, приняли участие около 40 человек.
По этому инциденту подмосковные следователи уже возбудили уголовное дело.
Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о текущем этапе расследования.
Исполнение поручения взято под особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
В подмосковном главке МВД России ранее сообщили, что участников потасовки, которая произошла в Подольске ночью 31 декабря, доставили в отдел полиции.