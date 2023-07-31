Бастрыкин взял на личный контроль проверку фактов загрязнения Клязьмы в подмосковном Щелкове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад следственной группы, которой поручено провести проверку появившейся накануне в СМИ информации о катастрофическом положении дел с чистотой реки Клязьма в городе Щелково Московской области.

Ранее один из федеральных каналов показал интервью местных жителей,. пожаловавшихся на ужасное состояние реки Клязьмы, которая стала просто складом сливом нечистот и прочих отходов производства. Они рассказали и показали, что водоем покрылся маслянистой пленкой, а подойти к нему проблематично в некоторых местах из-за невыносимой вони. Также в Клязьме гибнет рыба, плавая на поверхности.

«По словам местных жителей, причиной произошедшего стал сброс канализационных вод. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил доложить о ходе процессуальной проверки по данному факту и первоначально установленных обстоятельствах», - проинформировали в пресс-службе СК РФ в аккаунте в соцсетях.

Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на чудовищную вонь от реки Тобол.