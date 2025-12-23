Бастрыкин заинтересовался избиением модели Тартановой

В связи с жестоким избиением модели Анжелики Тартановой, которая была госпитализирована в реанимацию с серьезными травмами головы, будет возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Такое указание дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, чтобы изменить квалификацию дела.

Центральный аппарат СК взял под контроль выполнение поручения Бастрыкина, о чем проинформировала пресс-служба ведомства 22 декабря в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Во второй половине ноября стало известно о пропаже девушки. Позднее выяснилось, что Тартанова попала в медицинское учреждение. Родственники узнали о ее местоположении 9 декабря. У нее были обнаружены серьезные травмы, и она была госпитализирована в критическом состоянии. Для удаления гематомы ей была проведена трепанация черепа.

Дмитрий Кузьмин, сожитель Тартановой, жестоко избил женщину. Мужчина систематически применял к ней насилие и буквально следил за каждым её шагом. В Москве суд избрал для Кузьмина меру пресечения в виде домашнего ареста. Следственный комитет по-началу возбудил уголовное производство по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".