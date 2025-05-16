Бастрыкин займется гибелью девочки на квадроцикле в Тверской области

В Тверской области проводится расследование обстоятельств трагической гибели девятилетней девочки, которая управляла квадроциклом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Следственного комитета России в официальном Телеграм-канале.

Недавно стало известно о произошедшем. Девочка без разрешения взрослых взяла квадроцикл и поехала по проселочной дороге. Она не смогла справиться с управлением и упала, после чего ее придавило транспортным средством. От полученных травм девочка скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

«По данному факту следственными органами СК России по Тверской области проводится проверка по ст. 264 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Возраст ребенка не уточняется. Отмечается, что ситуацию на личном контроле держит глава СК России Александр Бастрыкин.

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