Подмосковные врачи помогли беременной женщине, перенесшей инсульт

Специалисты Мытищинской больницы помогли беременной женщине, которая перенесла инсульт. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница на 36-й неделе беременности. По словам ее родных, у пациентки были замечены нарушения речи. В ходе диагностики медики обнаружили тромбоз сегментов средней мозговой артерии.

Хирурги провели консилиум с участием акушеров. После этого женщина была направлена на операцию, в рамках которой медики провели ей тромбоэкстракцию.

После операции пациентка несколько дней находилась под наблюдением, затем ее перевели в МОНИИАГ. В результате на 40-й неделе женщина родила здорового мальчика. Сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо, их уже выписали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии сферы здравоохранения в области. Он подчеркнул важность работы по привлечению медиков в регион.