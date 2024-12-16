Бастрыкин затребовал доклад по делу о водителе, который высадил ребенка из автобуса в Люберцах

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о водителе автобуса в Люберцах, который высадил ребенка за пределами остановочного пункта.

Инцидент произошел 12 декабря в Люберецком городском округе. В автобус села 13-летняя девочка с ограниченными возможностями здоровья. У ребенка не было денег и проездного, в связи с чем водитель высадил его, несмотря на холод на улице.

В ГСУ СК России по Подмосковью по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.