Баталии в раках II тура Кубка России развернулись в Серпухове

Дворец спорта «Надежда» стал центром волейбольных состязаний в рамках II тура Кубка России, посвященного памяти выдающегося спортсмена Константина Ревы. На протяжении трех дней четыре мужских коллектива, представляющие ХМАО-Югру, Новокуйбышевск, Новый Уренгой и Москву, борются за победу в престижном турнире.

В числе зрителей присутствуют не только жители, но и увлеченные волейболом гости из Серпухова, Пущино, Протвино и других соседних населенных пунктов, что подчеркивает растущий интерес к этому виду спорта.

Проведение турнира такого масштаба — важный вклад муниципалитета в поддержку и развитие волейбола. Уже год успешно действует экспериментальная площадка для волейбола при спортивной школе «Зубренок», созданная в результате партнерства с волейбольным клубом «ФАКЕЛ ЯМАЛ» из Нового Уренгоя. Этот проект объединяет юных игроков 2015-2016 годов рождения, давая им шанс тренироваться под руководством квалифицированных специалистов. Перед началом соревнований, игроки «ФАКЕЛА ЯМАЛ» порадовали юных спортсменов, вручив им новую спортивную экипировку.

Игры проходят в напряженной и зрелищной борьбе, демонстрируя высокий класс команд и их неугасаемое желание одержать верх.

Организаторы подчеркивают, что наличие современной спортивной базы, соответствующей требованиям соревнований регионального и общероссийского уровней, не только позволяет проводить подобные мероприятия, но и способствует продвижению различных видов спорта в регионе.