Батальон «Днепр-1» признан в России террористическим сообществом

В России батальон «Днепр-1» теперь считается террористическим сообществом. Информация об этом появилась во вторник, 3 сентября, на официальном сайте Федеральной службы безопасности.

Как следует из базы данных спецслужб, еще 14 декабря 2023 года Южный окружной военный суд признал батальон «Днепр-1» (или полк «Днепр-1») террористическим сообществом. Решение судебной инстанции вступило в силу 25 июня нынешнего года.

Ранее мы сообщали, что «Русский добровольческий корпус»* (РДК) был внесен Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских организаций.

* — организация признана террористической и запрещена в России.