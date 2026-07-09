В Южно-Сахалинске жители многоквартирных домов массово пожаловались на квитанции за отопление. Как передает « АСТВ », горожане с улиц Есенина, Больничной, Карла Маркса, а также из Ново-Александровска и села Новотроицкого заметили, что суммы за июнь почти не отличаются от майских, хотя подачу тепла прекратили еще 6 числа.

Одна из жительниц дома на Карла Маркса сообщила, что в квитанции стояла та же сумма, что и в мае, — около ₽4 тыс. Другая горожанка с Больничной сравнила платежки и увидела разницу всего в ₽1 тыс., тогда как отопление работало лишь несколько дней. В Сахалинской коммунальной компании причиной назвали технический сбой в расчетной программе. По данным СКК, некорректные начисления затронули 17 адресов, но этот список не охватывает все дома, откуда поступали жалобы.

Абонентам посоветовали обратиться в компанию по телефону, лично в Центр обслуживания на улице Невельской или по электронной почте, чтобы получить разъяснения по конкретному случаю. В СКК заверили, что перерасчет выполнят в ближайшее время, и скорректированная сумма отразится в квитанции за июль, которую жители получат в августе. Переплатой, скорее всего, можно будет воспользоваться только с началом нового отопительного сезона, поскольку летом начисления за тепло не предусмотрены. При сомнениях в правильности расчетов граждане могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Сахалинской области лично или через онлайн-сервисы.