Батареи-обманщики: эксперт разъяснила, кому в Подмосковье могут снизить плату за тепло

Аномальные морозы, которые этой зимой уходили на десять-двенадцать градусов ниже климатической нормы и держались неделями, заставили жителей Подмосковья пристальнее вглядываться в платежки за жилищно-коммунальные услуги. На фоне жалоб на холод в квартирах участились вопросы о возможности перерасчета. О том, как работают механизмы снижения платы и почему рекордные минусы на улице не всегда означают скидку в квитанции, REGIONS рассказала эксперт по ЖКХ Оксана Фоляк.

Ключевой принцип, который необходимо усвоить: размер платы зависит не от показаний уличного термометра, а от того, соблюдались ли в жилом помещении нормативы температуры. Как пояснила специалист, перерасчет делают только тогда, когда услуга оказана ненадлежащего качества. Если в помещении было холоднее установленных норм или случались слишком долгие перерывы в подаче тепла, исполнитель обязан уменьшить плату. Аномальные морозы не освобождают его от этой ответственности.

Основанием для перерасчета является зафиксированная температура ниже восемнадцати градусов тепла (для угловых комнат — ниже двадцати) или перебои в отоплении сверх допустимого времени. В этом случае плату снижают за весь период, когда в квартире было холодно. Если же нормативная температура выдерживалась, перерасчета не будет, даже при рекордных морозах.

Парадокс заключается в том, что после суровой зимы жители нередко ожидают уменьшения начислений, а в квитанции видят доначисления. В домах с общедомовыми счетчиками это закономерно: чем холоднее на улице, тем больше тепла уходит на поддержание нужной температуры, и приборы фиксируют повышенное потребление.

В домах, где плату за отопление распределяют равномерно в течение года, по итогам сезона делают корректировку. Если зима выдалась особенно морозной, корректировка может оказаться в плюс — жителям доначислят разницу. Это неприятно, но не нарушает закон, если расчеты опираются на реальные показания счетчиков и утвержденные тарифы, отметила эксперт. Повод для сомнений возникает, когда дом без приборов учета, плата выросла резко и без объяснений, а жители всю зиму мерзли. В таких случаях собственники вправе требовать расшифровку начислений и проверку со стороны управляющей компании.

Эмоциональные обсуждения в домовых чатах и фотографии бытовых термометров, увы, не имеют юридической силы. Чтобы добиться перерасчета, нужны официально оформленные доказательства. Ключевой документ — акт замера температуры в квартире, составленный по правилам с использованием сертифицированного прибора. В акте должны быть указаны дата и время, адрес, фактическая температура, данные о приборе и подписи участников замера. Важна не разовая проверка, а системно заниженная температура в течение расчетного периода: все измерения должны относиться именно к месяцу, за который требуется пересчитать плату.

Эксперт советует не откладывать решение вопроса до весны, а фиксировать периоды холода по мере их наступления: вызывать представителей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации для официальных замеров, сохранять акты и письменные обращения. Чем раньше начать действовать и чем грамотнее все оформлено, тем выше шанс получить реальный перерасчет, а не формальную отписку.

Аномальная зима сама по себе не дает автоматической скидки. Для перерасчета по-прежнему решающее значение имеет не экстремальная погода за окном, а то, насколько тепло было в квартире и удается ли это подтвердить документально, резюмировала Оксана Фоляк.

Ранее сообщалось, что новые правила оплаты за ЖКУ заработают в России с 1 марта.