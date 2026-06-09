Батарея на неделю новый: Realme C100i уже в продаже в России по отличной цене

В России стартовали официальные продажи бюджетного смартфона Realme C100i. Новинка выделяется аккумулятором рекордной емкости, повышенной ударопрочностью и доступной ценой. Об этом пишет carexpo.

На российском рынке представлен новый смартфон начального ценового сегмента — Realme C100i. Устройство ориентировано на пользователей, которые ценят надежность и длительное время автономной работы, сочетая в себе современные технологии и защищенный корпус.

Одной из ключевых особенностей модели стал аккумулятор емкостью 7000 мАч. Производитель заявляет, что батарея способна обеспечить до 21 часа непрерывного просмотра видео или 96 часов прослушивания аудио. Кроме того, поддерживается функция реверсивной проводной зарядки, позволяющая использовать смартфон для подзарядки носимых аксессуаров. Высокая износостойкость аккумулятора гарантирует сохранение более 80% емкости даже после 1600 циклов заряда, а стабильная работа устройства возможна в широком температурном диапазоне — от -20 °C до +53 °C.

Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 900 нит. Для комфортного использования реализована технология DC-Dimming, снижающая мерцание экрана. Вычислительные мощности обеспечивает восьмиядерный процессор Unisoc T7250, поддерживающий функцию динамического расширения оперативной памяти. Прочность корпуса подтверждена военным стандартом MIL-STD 810H, а конструкция ArmorShell с амортизирующими элементами позволяет устройству выдерживать падения с высоты до двух метров на твердые поверхности.

Базовая версия устройства с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти доступна по цене 13 999 рублей. Модель с 128 ГБ постоянной памяти предлагается за 15 999 рублей.