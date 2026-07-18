Батюшка сказал, какие профессии несовместимы с верой, и на примере актеров объяснил, где проходит черта

Священник в беседе с ИА ЕЛЬ разъяснил , как православная церковь оценивает различные профессии. По его словам, главный критерий — приносит ли выбранное дело пользу людям. Если человек зарабатывает грабежом, обманом, блудом или убийством, это не профессия, а преступление, за которое придется отвечать.

Некоторые занятия прямо предполагают согласие на грех, и от них, по мнению священнослужителя, необходимо отказываться. При этом в мире достаточно профессий, позволяющих и зарабатывать, и приносить пользу обществу, и быть ближе к Богу.

Отдельно батюшка остановился на актерской работе. Он привел пример: актер может любить свое дело и получить гонорар, но если в фильме он демонстрирует хитрые способы изменить супруге, то это не учит ничему хорошему, а сам исполнитель соглашается на грех. Для зрителя такой сюжет способен стать опасным примером. Поэтому, выбирая профессию, священник посоветовал задавать себе вопрос: не подтолкнет ли она к греху и поможет ли принести пользу ближним.