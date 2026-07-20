Первый класс без места: что делать, если школа уже переполнена

В Подмосковье идет вторая волна записи в первые классы. Родители, чьи дети не зарегистрированы на закрепленной территории, могут подать заявление до 5 сентября — но только при наличии свободных мест. Что делать, если в желаемой школе мест уже не осталось, — в материале REGIONS .

В Министерстве образования Московской области сообщили: с начала приемной кампании родители подали более 94 тыс. заявлений. Запись полностью переведена в электронный формат — оформить документ можно через региональный портал госуслуг, а школа проверяет их дистанционно.

Если в выбранной школе свободных мест нет, семья не останется без варианта. Во вторую волну заявления принимаются до 5 сентября. При отсутствии мест ребенку предложат обучение в ближайшей к дому школе, где они есть. Ответ по заявлению приходит не позднее пяти рабочих дней.

Юрист Андрей Лаврентьев пояснил: отказ сам по себе не нарушает прав ребенка. Если школа действительно полностью укомплектована, администрация вправе отказать в зачислении именно в это учреждение. Однако органы образования обязаны обеспечить ребенка местом в другой государственной школе — оставить первоклассника без обучения нельзя.

Юрист советует не затягивать с подачей заявления. Если родители считают отказ необоснованным или подозревают, что школа скрывает свободные места, можно обратиться в муниципальное управление образования или подать жалобу через региональное министерство. Обычно такие вопросы решаются в административном порядке быстро.

Также Андрей Лаврентьев отметил, что с 1 сентября баланс Пушкинской карты может увеличиться с ₽5 тыс. до ₽7 тыс. в год. Соответствующий проект постановления уже опубликован. Индексация связана с ростом цен на билеты в театры и на фестивали.