По поручению Кобзева: как жалобы жителей Киренска заставили министра сесть за руль

Министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов лично проинспектировал гравийные и асфальтовые автодороги, ведущие из Иркутска в Киренск. На проблемных участках уже работает спецтехника подрядных организаций, пишет КП-Иркутск.

Личная инспекция и причины повреждения дорог

Глава Минтранса Иркутской области Максим Лобанов совершил автомобильный выезд в Киренск по поручению губернатора Игоря Кобзева, данному после прямой линии с местными жителями 17 июля. Министр вместе со специалистами Дорожной дирекции и представителями «Газпроминвеста» оценил состояние ключевых трасс: Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Жигалово — Казачинское, Усть-Кут — Уоян и Киренск — Казачинское.

Главной причиной разрушения гравийного покрытия в северных районах стали сильные дожди в сочетании с интенсивным движением тяжелой спецтехники, обслуживающей местное месторождение. Подрядным организациям поручено незамедлительно усилить работы по содержанию дорожной сети.

Ход ремонтных работ по направлениям

На обследованных объектах задействованы грейдеры, экскаваторы и погрузчики:

Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово: идет капитальный ремонт 23,5 км дорожного полотна (324–348 км), подрядчику поставлена задача обеспечить беспрепятственный проезд;

Жигалово — Казачинское: локальные повреждения и размывы на подходах к поселку Карама уже успешно ликвидированы;

Усть-Кут — Уоян: техника восстанавливает поврежденный отрезок между Типуем и Окунайским, а на участке от Окунайского до Магистрального (10,9 км) идет капремонт — укладка асфальта запланирована на следующий год;

Киренск — Казачинское: составлены дефектные ведомости, идет переброска дорожно-строительной техники.

Контроль за выполнением работ ведется совместно с мэрами пострадавших районов.