Возраст — 350 миллионов лет: история создания бриллианта за 125 млн рублей
В Якутии показали лавандовый бриллиант в форме сердца за 125 млн рублей
В преддверии Дня алмазодобытчика коллекцию инвестиционных камней ALROSA Diamond Exclusive пополнил уникальный драгоценный камень весом 2,03 карата. Бриллиант лавандового оттенка Intense Purple Pink оценили примерно в ₽125 млн.
Редкость оттенка и параметры камня
Российская компания «АЛРОСА» представила редкий фантазийный бриллиант с цветовой характеристикой Intense Purple Pink и выраженным лавандовым отблеском. Эксперты отмечают, что подобная гамма считается эксклюзивной. Дефицит розовых и лавандовых бриллиантов на мировом рынке существенно усилился после закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал основной объем мировой добычи цветных алмазов этого сегмента.
Основные характеристики драгоценности:
- Вес: 2,03 карата;
- Чистота: VS2;
- Форма огранки: «Сердце» (считается одной из самых сложных в ювелирном искусстве и требует высокой филигранности);
- Оценочная стоимость: $1,585 млн (около ₽125 млн).
Происхождение и уникальность кристалла
Исходный алмаз был добыт на месторождениях Якутии в 2025 году. Геологи оценили возраст природного кристалла примерно в 350 миллионов лет. Процесс сложнейшей ювелирной огранки и полировки занял у мастеров компании более шести месяцев. В настоящее время камень включен в каталог ALROSA Diamond Exclusive и доступен для инвесторов и частных коллекционеров.
Предыдущие яркие презентации
Ранее рынок цветных бриллиантов пополнился другими премиальными лотами: в Санкт-Петербурге был представлен 1,07-каратный камень насыщенно-розового цвета (Vivid Pink) стоимостью 56 млн рублей, а также 5-каратный желтый бриллиант (Vivid Yellow) с оценкой более 20 млн рублей.