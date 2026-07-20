Редкость оттенка и параметры камня

Российская компания «АЛРОСА» представила редкий фантазийный бриллиант с цветовой характеристикой Intense Purple Pink и выраженным лавандовым отблеском. Эксперты отмечают, что подобная гамма считается эксклюзивной. Дефицит розовых и лавандовых бриллиантов на мировом рынке существенно усилился после закрытия в 2020 году австралийского рудника Argyle, который обеспечивал основной объем мировой добычи цветных алмазов этого сегмента.

Основные характеристики драгоценности:

Вес: 2,03 карата;

Чистота: VS2;

Форма огранки: «Сердце» (считается одной из самых сложных в ювелирном искусстве и требует высокой филигранности);

Оценочная стоимость: $1,585 млн (около ₽125 млн).

Происхождение и уникальность кристалла

Исходный алмаз был добыт на месторождениях Якутии в 2025 году. Геологи оценили возраст природного кристалла примерно в 350 миллионов лет. Процесс сложнейшей ювелирной огранки и полировки занял у мастеров компании более шести месяцев. В настоящее время камень включен в каталог ALROSA Diamond Exclusive и доступен для инвесторов и частных коллекционеров.

Предыдущие яркие презентации

Ранее рынок цветных бриллиантов пополнился другими премиальными лотами: в Санкт-Петербурге был представлен 1,07-каратный камень насыщенно-розового цвета (Vivid Pink) стоимостью 56 млн рублей, а также 5-каратный желтый бриллиант (Vivid Yellow) с оценкой более 20 млн рублей.