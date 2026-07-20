Сигнал подавленного страха: о чем на самом деле предупреждает ком в горле

Телесная реакция в виде кома в горле часто становится сигналом подавленных эмоций и нереализованных потребностей. Психолог объяснила, как страх и разочарование проявляются через мышечный зажим и что необходимо делать для здорового проживания стресса. На эту неочевидную причину она указала в разговоре с изданием Infosalus.

Связь психики и тела: почему возникает зажим

Психолог Джемма Деспьерто в беседе с изданием Infosalus рассказала о неразрывной связи эмоционального состояния и телесных проявлений. По ее словам, когда человек регулярно подавляет или игнорирует свои переживания, организм начинает подавать недвусмысленные сигналы через мышечное напряжение.

Один из самых распространенных психосоматических симптомов — ощущение кома в горле. Специалистка подчеркнула, что в большинстве случаев этот телесный зажим спровоцирован сдерживанием двух ключевых эмоций:

Подавленного страха;

Глубокого разочарования.

Путь к проживанию эмоций

Деспьерто отметила, что тело всегда отражает актуальные психоэмоциональные потребности, требующие внимания. Чтобы избавиться от соматических проявлений стресса и наладить здоровое управление эмоциями, психолог рекомендует начать с изменения отношения к ним — не избегать и не подавлять даже самые неприятные и дискомфортные состояния, а учиться их принимать и проживать.