Батон из будущего: в Егорьевске раскрыли секрет «вечной молодости» местного хлеба

Утро четверга у жительницы Егорьевска Ольги Некрасовой началось не с кофе. Отправившись за свежей выпечкой, она обнаружила на полке магазина хлеб, который словно прибыл на машине времени. Об этом она рассказала REGIONS .

Дата выпуска на упаковке гласила: 12 февраля. При том, что на календаре было 11-е.

«Получается, что мне хлеб из „будущего“ достался что ли? Как такое вообще возможно?» — задается вопросом Ольга.

Фотография быстро облетела чаты и соцсети, породив волну шуток о продуктовых складах, работающих с опережением графика. Однако в хлебопекарной отрасли юмор быстро сменился производственным холодком. Корреспонденты интернет-издания направили запрос сразу в несколько профильных компаний, и там разъяснили: мистика отменяется, техника подвела.

«Очевидно, на линии возник сбой, и датер начал выбивать другое число. Надо разбираться с каждым случаем отдельно», — отметили представители одного из подмосковных хлебозаводов.

Датер — устройство, которое наносит на упаковку заветные цифры срока годности. Автоматика, призванная информировать потребителя, вдруг начинает транслировать ложную информацию. И проблема здесь глубже, чем курьез. Некорректная дата производства разрывает логистическую цепочку: становится невозможно идентифицировать партию, отследить ее путь от печи до прилавка и, в случае чего, оперативно отозвать.

На хлебозаводах подобные инциденты называют основанием для серьезной служебной проверки. Наладчики оборудования уже перебирают календари датеров, выясняя, почему тот решил, что февраль длиннее на сутки. Покупателям же остается внимательнее вглядываться в цифры на упаковке. И помнить: хлеб, помеченный «завтрашним» числом, — не подарок из будущего, а банальный производственный сбой, который не делает буханку свежее.

