Баварские полицейские оголились, показав, что Украина «сняла» с них последние штаны
Фото: [Die Welt]
Профсоюз полицейских из Баварии снял ролик, акцентирующий внимание общественности на острой нехватке униформы. Материал об этом опубликовала немецкая газета Die Welt.
На ролике мужчина и женщина выходят из патрульной машины без штанов.
В своем бедственном положении полицейские обвинили Украину. По их убеждению, поставки были нарушены из-за того, что Берлин слишком рьяно помогает Киеву.
Немецкая экономика стагнирует, лишившись поставок дешевых российских энергоресурсов. По итогам 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3%. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признался, что страна стремительно беднеет.