Профсоюз полицейских из Баварии снял ролик, акцентирующий внимание общественности на острой нехватке униформы. Материал об этом опубликовала немецкая газета Die Welt.

На ролике мужчина и женщина выходят из патрульной машины без штанов.

В своем бедственном положении полицейские обвинили Украину. По их убеждению, поставки были нарушены из-за того, что Берлин слишком рьяно помогает Киеву.

Немецкая экономика стагнирует, лишившись поставок дешевых российских энергоресурсов. По итогам 2023 года ВВП Германии снизился на 0,3%. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер признался, что страна стремительно беднеет.