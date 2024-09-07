Baza: бывший генерал КГБ Яровенко отдал 60 млн рублей мошенникам

Пожилой генерал в отставке Юрий Яровенко, служивший в КГБ СССР, попался на уловку мошенников. По данным Baza, он отдал аферистам не меньше 60 миллионов рублей.

Мошенники воспользовались распространенной схемой обмана: представились сотрудниками ФСБ и ПФР. Они придумали легенду о том, что Яровенко якобы нужно пересчитать пенсию. По словам обманщиков, для решения вопроса нужно пополнять некий счет, но наличкой, через курьера.

Генерал поверил аферистам. Каждую встречу он передавал определенную сумму неизвестным, считая, что делает вклад в свою будущую пенсию. В общей сложности мошенники получили 60 млн рублей. Лишь в начале сентября 2024 года Яровенко заподозрил неладное и обратился в полицию.

По жалобе бывшего КГБшника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В ситуации разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать российских родителей поддельными видео с детьми.