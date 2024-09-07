Мошенники начали запугивать российских родителей поддельными видео с детьми

В России некоторые граждане столкнулись с пугающими материалами, которые им выслали неизвестные. Как пишет KP.RU , мошенники придумали новый способ обмана, давя на родительские чувства. Делают аферы с помощью подделки видео с образами детей и их голосами.

Заплаканное лицо студентки, взволнованный голос, а на фоне тюремная камера: такой ролик получила на днях жительница Воронежа от дочки. Коротко и со слезами девушка говорит, какие большие проблемы у нее в Москве и что ей срочно нужны деньги, причем не меньше ста тысяч. Затем звонившая отключалась со словами, что как только средства будут у нее, ее выпустят из камеры.

Такая картина бы напугала, скорее всего, любого родителя. Особо волнительные без вопросов бы перевели эти деньги, хотя мама из Воронежа везучая: уже подходя к банку ей позвонила реальная дочь, спросив как дела. Однако не все могут уберечься от обмана. Мошенники искусство подделывают голоса и образы, заставляя поверить в страшную легенду.

Сколько именно россиян столкнулись с подобным обманом неизвестно. Жителям в очередной раз напомнили: при подозрительных звонках нужно включать критическое мышление. Цель аферистов — вывести на эмоции, которые дадут нужный эффект и заставят принять необдуманное решение. Всегда важно задавать уточняющие вопросы, а затем звонить самостоятельно реальным родным. Не стоит верить и в то, что сотрудники банков, представители силовых структур будут звонить гражданам, особенно с целью «защиты данных и счетов».

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма об успешном входе в личный кабинет Госуслуг.