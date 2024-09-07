Baza: двое военных получили обвинения за убийство солдат из Башкирии

Следователи предъявили обвинение двум военнослужащим по статье об убийстве. Подозревают, что мужчины расправились с тремя бойцами из Башкирии. Информация появилась в Telegram-канале Baza.

Следователи предъявили обвинение двум военнослужащим. По предварительным данным, мужчины жестоко избили, а затем взорвали гранатами троих солдат в августе 2023 года. Они думали, что компания убила однополчанина, хотя эти сведения так и не подтвердились.

Канал указывает, что речь про командира с позывным Самурай и его водителя Рух, которые находились в пункте временной дислокации военных в п. Лозовое (ЛНР). Из состава военных они выбрали семерых для проверки на алкогольное опьянение. У двух подразделений алкоголь в крови обнаружен не был.

Лейтенант тем не менее наказал подчиненных. У них забрали оружие, привязали к дереву и избили. Удары наносил Самурай прикладом, ногами и палкой. Позже он уехал, оставив заложников висеть. Кому-то удалось сбежать. В это же время Самураю доложили, что в лагере погиб военнослужащий с позывным Артист. Подозрения командира упали на трех человек с позывными Святой, Раф и Якудза: как раз они освободились от пут и убежали. Их удалось нагнать и расспросить.

Снова троицу привязали к деревьям и избили. Всех погрузили в почти бессознательном состоянии в лес, где добили гранатой. Тела, предположительно, сожгли. Пропажу объяснили побегом.

Убитые Раф и Святой не убивали Артиста, однако подозрения легли на их товарища Якудзу и еще одного военного. Командира и его водителя задержали за жестокую расправу. Им были предъявлены обвинения. На СВО жестоких вояк пускать не собираются.

Ранее сообщалось, что боевик ВСУ на видео признался, что самолично расстрелял российских военнопленных под Курском.