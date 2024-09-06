Российские военные взяли в плен принимавшего участие в атаке ВСУ на Курскую область украинского десантника. В ходе допроса выяснилось, что он принимал самое непосредственное участие в расстреле троих российских пленных.

Правда, боевик сразу же попытался выкрутиться, заявив, что он якобы был против насильственной смерти россиян. Но его заставили командиры.

«Привели трех военнопленных, мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — говорит десантник на видео, которые публикует у себя в аккаунте в соцсетях телеканал RT.

Десантник также добавил, что он и его сослуживцы, которых насильно запихнули в машины и отправили на передовую, узнали, что находятся на территории приграничного с Украиной российского региона, только когда попал в плен.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.