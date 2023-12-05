Baza: известный молодежный блогер Васин скончался от передозировки наркотиков в Москве

Как передает Baza, 22-летний ютубер Никита Васин был в ночь на 3 декабря доставлен в реанимацию в одну из столичных клиник. Перед этом молодой человек вместе со своей подругой, 18-летней Марией, употребил неизвестное вещество наркотического содержания в квартире на Рогожском Валу.

Отмечается,что сразу же мужчине и женщине стало плохо. При этом, девушка еще сохраняла остатки сознания и даже смогла вызвать медиков. Это,. по сути, и спасло ей жизнь.

«Никита был без сознания, когда прибыли медики, спустя несколько часов он умер на реанимационном столе, за жизнь Марии продолжают бороться врачи. Как стало известно каналу, правоохранители обнаружили пакет с остатками наркотиков в квартире, где отдыхали молодые люди», - приводится в публикации.

В настоящее время правоохранителями по факту произошедшего проводится проверка.