Baza: Киркорова и Лолиту выкинули из «Зимнего SHOW» из-за Ивлеевой

Организаторы «Зимнего SHOW» проинформировали об изменении состава артистов, а также формата предстоящего новогоднего мероприятия.

Как передает Baza, там не будет ранее заявленных короля поп-сцены Филиппа Киркорова и певицы Лолиты. Вместо указанных персон в шоу позвали исполнителей Люсю Чеботину, Хабиба и Burito. Не исключено, что все это связано с присутствием Киркорова и Лолиты на печально известной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

«Еще два дня назад организаторы «Зимнего SHOW» не планировали отменять выступления Киркорова и Лолиты, но уже тогда отменили трансляции во ВКонтакте и на МузТВ», - приводится в публикации.

Любопытно, выступление певца Димы Билана, который тоже заглянул на роковую тусу в московский клуб «Мутабор, осталось в программе.

Кроме того, Филиппа Киркорова не будет и на мероприятии «Ночь счастливых надежд», запланированное к проведению на той же площадке со 2 по 5 января 2024 года.

Ранее Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки. Инициатором коллективного иска стал российский актер и продюсер Александр Иншаков. Истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.