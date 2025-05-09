BAZA: Ленин погиб под Калугой, разбирая снаряд времен Великой Отечественной войны

По информации от BAZA, двое приятелей — Дмитрий Ленин, которому 53 года, и Александр, которому 63 года, — проводили время в Калужской области. Они отдыхали на даче Александра в деревне Стененки. 2 мая друзья решили расслабиться и выпить. Александру стало лень, и он остался дома, а Дмитрий решил прогуляться до реки Ларинки.

На берегу реки Ларинки во время прогулки Ленин обнаружил снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны и решил изучить его устройство. Однако, как выяснилось позже, это было крайне неосмотрительно.

«Ленин решил разобрать снаряд. Принес боеприпас к дому, развел костер, взял молоток и принялся за дело. Но от первого же удара снаряд сдетонировал. На громкий звук сбежались соседи, увидели выбитые в доме окна и лежащего Александра, вызвали экстренные службы», — приводится в публикации.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинские работники, они обнаружили, что Александр находится в полном здравии. Он спал так крепко, что даже не услышал взрыва. А вот его Ленин, к сожалению, погиб на месте.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.