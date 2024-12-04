Силы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотника над регионами России

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, в течение ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 24 украинских беспилотных летательных аппарата, которые планировали провести террористическую атаку на различные объекты в российских регионах.

Из общего числа шесть БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской, еще пять — над Краснодарским краем.

Ранее сообщалось, что над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник, после этого его обломки рухнули на территорию детсада.