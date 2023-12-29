Baza опубликовала список звезд, отказавшихся участвовать в «голой» вечеринке Ивлеевой

Телеведущие Ксения Бородина, Алена Водонаева и рэп-исполнитель Тимати были в списке приглашенных блогером Анастасией Ивлеевой на печально известную «голую вечеринку» в московский клуб. Однако предпочли проигнорировать приглашение.

Как передает Baza, также отказались от вечеринки, сочтя ее сомнительной, журналист Тина Канделаки, продюсер Яна Рудковская, режиссер Филипп Янковский и певица Юлия Зиверт.

«Среди тех, кто получил приглашение и не пришел: Тимати и его девушка, Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Яна Рудковская, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки. Инициатором коллективного иска, под которым уже поставили подписи 23 человека, стал продюсер Александр Иншаков. В ближайшее время ожидается еще 150 подписей, истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.