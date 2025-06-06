BAZA передает о сильном пожаре на юго-Западе Москвы, горит многоэтажка

Свидетели рассказывают о масштабном возгорании в жилом здании в юго-западной части столицы. Согласно информации от BAZA, пожар охватил трехкомнатную квартиру в доме, расположенном на улице Академика Семенова.

В данный момент пожарные пытаются взять под контроль пожар и ограничить его распространение. По имеющимся данным, все жители дома были эвакуированы.

Причины возгорания пока не установлены, но, согласно информации из телеграм-канала, оно не было вызвано атакой беспилотников.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник угодил в ЖК «Облака Сити» в Энгельсе Саратовской области. Жильцы сообщаили о возгорании в одной из квартир.