В Энгельсе Саратовской области украинский беспилотник протаранил жилой комплекс

В жилом комплексе «Облака Сити» в городе Энгельс Саратовской области произошло чрезвычайное происшествие. В результате инцидента с беспилотным летательным аппаратом возник пожар в одной из квартир. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

В сети появилось видео, на котором запечатлен сам момент взрыва украинского беспилотного летательного аппарата рядом с жилым домом в городе Энгельс. Видео было опубликовано в телеграм-канале BAZA.

По данным источника SHOT, пожар на балконе одного из верхних этажей был успешно ликвидирован. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Ранее в России сделали грозное предупреждение украинскому десанту, рвущемуся в Крым.