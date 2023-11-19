Baza: причиной пожара в полевом госпитале в белгородских Валуйках стало короткое замыкание

Ранее жители города Валуйки в Белгородской области сообщили, что сильный пожар на территории военного госпиталя начался якобы после атаки украинского беспилотника.

Как передает Baza со ссылкой на источники, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

«В Белгородской области загорелся полевой госпиталь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке», - приводится в публикации.

Отмечается, пожар в военном госпитале в Валуйках был потушен около 19 часов. Обошлось без пострадавших.